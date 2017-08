Waar verzet jij je tegen?

Dick Swaab (Neurobioloog): ‘Taboe op hersenziekten’

Hersenziekten dragen, in tegenstelling tot een gebroken been of een hartinfarct, een stigma mee: alsof krankzinnigheid nog steeds een straf van God zou zijn voor zondaars, en ze door de duivel bezeten zijn. Natuurlijk zijn we bang voor ziekten die onze persoonlijkheid aantasten, maar dat maakt een stigma nog niet acceptabel. Bovendien zijn taboes rond hersenziekten gevaarlijk. In Nederland heeft 16 procent van de volwassenen ooit een depressie gehad; dat percentage is vergelijkbaar met de meeste andere westerse landen. Maar in China, waar ik ook werk, ligt het volgens de officiële cijfers op slechts 5 procent. Dat komt niet doordat Chinezen zoveel gezonder zijn dan wij, maar doordat mensen met een depressie niet naar een psychiater durven te gaan, vanwege het stigma dat op hen en de hele familie zou drukken. Doordat ze niet behandeld worden, zijn de zelfmoordcijfers in China driemaal zo hoog als in het Westen.

Gelukkig is het taboe op hersenziekten bij ons niet zo sterk meer, maar het is er nog wel. Professor Iris Sommer schreef in 2015 het boek ‘Haperende hersenen’ over psychiatrische hersenziekten (zoals schizofrenie, manische depressiviteit en een dwangstoornis) en neurologische hersenziekten (zoals de ziekte van Parkinson, alzheimer en multiple sclerose). Ik vond het veelzeggend dat de als voorbeeld aangehaalde patiënten met een neurologisch ziektebeeld hun ziektegeschiedenis onder hun eigen naam gepubliceerd wilden zien, terwijl de psychiatrische patiënten voor een pseudoniem kozen. De neurologische patiënten hadden met hun netwerk over hun ziekte gesproken, de psychiatrische patiënten verzwegen hun aandoening.