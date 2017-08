'Het moment dat computers slimmer worden dan de mens is nog niet voor morgen, en ook niet voor volgend jaar. Maar voor wat daarna komt, durf ik mijn hand niet in het vuur te steken'

Aan Berkeley heeft Pieter Abbeel zich gespecialiseerd in machine learning: simpel gezegd het vakgebied waarin onderzocht wordt hoe robots een taak zelfstandig kunnen aanleren, zonder daarvoor geprogrammeerd te zijn. Momenteel geniet Abbeel er echter van een twee jaar durende pauze. Een pauze, maar geen rustperiode: de vrijgekomen tijd spendeert hij, naast zijn adviseursfunctie bij bedrijven in Silicon Valley, vrijwel volledig bij OpenAI, een onderzoeksgroep die opgericht werd door Tesla-baas Elon Musk. Het doel: ervoor zorgen dat nieuwe ontwikkelingen in de artificiële intelligentie, voor de meeste leken nog altijd een technologische tak van de duistere magie, in de eerste plaats ten dienste van de méns staan – zonder het risico te lopen een computer te creeëren die de mens definitief zou overklassen. President Obama bedacht Abbeel vorig jaar met de Presidential Early Career Award, een prijs die precies doet wat hij zegt: jonge onderzoekers aan het begin van een veelbelovende carrière nog een duwtje in de rug geven. Het is de hoogste onderscheiding van die aard in Amerika. Maar dus: alles begon in Brasschaat.

Pieter Abbeel «Op de middelbare school vond ik eigenlijk álles interessant, maar vooral fysica en wiskunde boeiden me: je leerde er begrijpen hoe alles rondom je werkt. Vanuit diezelfde drang ben ik in Leuven burgerlijk ingenieur gaan studeren, met de klemtoon op elektronica. Na het afstuderen ben ik naar Amerika getrokken, waar ik aan de universiteit van Stanford ging werken.»