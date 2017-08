Kunstenaar William Sweetlove: 'Kan het mij wat schelen dat ik in België minder bekend ben dan Delvoye, Quinze of Fabre'

'Sinds mijn been is verpletterd door één van mijn eigen poedels ontwerp ik groenten'

Zo goed als alle plastic beesten die in Vlaamse tuinen, parken en de occasionele bedrijfsaula staan uitgestald, zijn immers goedkope, veelal in het Verre Oosten vervaardigde kopieën of semi-kopieën van de originelen die Sweetlove – géén artiestennaam – al sinds 2002 in een fabriekje in Nieuwpoort laat fabriceren, en waarmee hij sindsdien zowat de hele wereld heeft veroverd. Van New York tot Venetië, van Hollywood tot Zuid-Afrika, van Uruguay tot Antarctica: overal willen ze de beesten van Sweetlove, en de kunstenaar zelf nemen ze er maar al te graag bij. Want William Sweetlove is wat men een Figuur noemt: een druk rebbelende, steevast in fleurige hawaïhemden gehesen, klaarblijkelijke bon vivant (‘Ik groei in de breedte in plaats van de lengte’), die op de koop toe een ecologische boodschap in petto heeft. Daarover later meer, eerst vragen we hem op de man af – men is journalist of men is het niet – hoe het komt dat hij in eigen land amper bekend is.