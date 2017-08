U gaat op reis en neemt mee: een tube aftersun, voor het geval u na een zonovergoten dag toch een tint roder ziet dan u zou willen. Maar in hoeverre helpt aftersun eigenlijk wanneer de huid verbrand is door de zon? We vroegen het aan professor Marjan Garmyn, diensthoofd dermatologie aan het UZ Leuven.