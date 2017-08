'Ik vind geld niet onbelangrijk, wie wel trouwens?'

- Wat zal er precies veranderen?

Matthijs van Nieuwkerk «Het nieuwe, dertiende seizoen van ‘De wereld draait door’, dat op 4 september begint, wordt minder lang. We stoppen begin april in plaats van halverwege mei. En we beginnen in 2018 later dan september. In de toekomst zal een seizoen zes maanden duren: de herfst en de winter, zeg maar.»