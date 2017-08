In de laatste Tussen Hemel en Hel van dit seizoen: de favoriete hamburgertent van Kendrick Lamar, de enige echte brug uit ‘Under the Bridge’, en de glorieuze entree van Ruggenman. Én een handvol Aziaten van een meter zestig die een gevierd sportjournalist tergen door hem in zijn ogen te prikken met hun paraplu’s. Hoe die laatste daarop reageert? Lees verder!