Ik zit op een bankje in de gang van het Whitby in New York, een luxehotel op een steenworp van de blikkerende Trump Tower op 5th Avenue, en vanachter de gesloten deur voor me hoor ik de stem die de legendarische donderpreek uit ‘Pulp Fiction’ wereldberoemd maakte – ‘And I will strike down upon thee with great vengeance and fu-u-urious anger!’ – luid ‘Fuck you!’ brullen. Samuel L. Jackson is boos, zoveel is duidelijk.