'De vreemdste plek waar ik het ooit heb gedaan, was de Antwerpse Zoo, tussen de apen en de flamingo's'

Hoogmoed

HUMO Jij hebt – laten we wel wezen – best een grote mond. Bij sommige mensen komt dat ongetwijfeld arrogant over.

james Cooke «Ik vind het handig om recht voor de raap te zijn, en ik apprecieer dat ook bij anderen, omdat het voor duidelijkheid in de communicatie zorgt. Dat heeft niets met arrogantie of hoogmoed te maken, maar als sommige mensen dat toch zo willen interpreteren, dan is het maar zo. Toch ben ik redelijk gevoelig voor wat mensen over me zeggen en denken. Dat komt omdat ik als tiener twee jaar lang zwaar werd gepest op school – ik kan me niet voorstellen dat ik het ooit nog harder te verduren zal krijgen. Toen ik 17 was, bereikten de pesterijen een hoogtepunt. Op dat moment heb ik gezegd: ‘Nu is het genoeg geweest, ik laat me niet meer doen. Ik ben wie ik ben en daar zal iedereen mee moeten leren leven.’ Sindsdien houd ik geen rekening meer met wat anderen van mij verwachten. Mijn vrienden zijn dat gewend van mij, maar als ik op tv kom, bereik ik heel wat meer mensen. Daar was ik aanvankelijk toch ongerust over, want ik ben me er uiteraard van bewust dat ik geen grijze muis ben en dat mensen snel een mening over iemand als ik hebben. Toen bleek dat ‘Nieuwe buren’ (met Karen Damen op VIER, red.) en ‘Gert Late Night’ goed gesmaakt werden door de kijkers, viel een hele last van mijn schouders.»