'Sinds mijn auto-ongeluk besef ik nog meer: lééf. Nú. Het kan zo afgelopen zijn'

Maar een genie vergeef je veel: Ruth geeft zich meteen helemaal in de fotoshoot en is heerlijk onvoorspelbaar en getikt. Ze heeft het anders heel druk. Samen met Sven De Ridder en Ben Segers maakt ze voor VTM ‘Ge had erbij moeten zijn’, dat in november op tv komt. En ze heeft haar eerste hoofdrol in een speelfilm te pakken – in ‘Rosie en Moussa’, de verfilming van het gelijknamige pareltje in de jeugdliteratuur. Ze speelt Rosies moeder, die samen met haar dochter moet verhuizen omdat de vader in de gevangenis is beland. Een serieuze rol, dat verraste Jan en alleman. ‘Gedaan met lachen, Ruth wordt serieus,’ kopten de kranten.

Ruth Beeckmans «Dat is de perceptie bij mensen die mij nooit op de planken hebben zien staan, ik begrijp dat. Maar ‘Rosie en Moussa’ is geen tragedie: er kan ook gelachen worden. Mijn rol gaat wel dieper dan de klassieke mama-rol in de doorsnee jeugdfilm.