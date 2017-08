'Ik ben te vaak opgestaan met de gedachte: 'Ik was gisteren een razende maniak en heb mijn geliefden alwéér pijn gedaan''

‘A Deeper Understanding’ werd net als zijn voorganger geschreven, ingezongen en voor een groot deel ingespeeld, geproducet en gepromoot door één man: Adam Granduciel (38). Muzikaal hield ‘Lost in the Dream’ het midden tussen The Band, Jerry Garcia en Sonic Youth; inhoudelijk was het vooral het werk van iemand die streed tegen depressies en eenzaamheid. Het succes van de plaat maakte die strijd aanvankelijk erger: er waren de geruchten dat Granduciel moeite had om met zijn populariteit om te gaan, dat zijn depressies weer de kop opstaken, en dat hij voortdurend interviews afzegde uit angst om iets verkeerds te zeggen. Eind 2014 vocht hij bovendien een gênante publieke ruzie uit met Mark Kozelek, de geniale trol van Sun Kil Moon. Die laatste schreef de song ‘War On Drugs: Suck My Cock’, waarna Granduciel hem ‘een lul’ noemde en er na een tijdje niet meer over wilde praten. Nog steeds niet: voor ons interview met Granduciel krijgen we één richtlijn: ‘Vragen noch opmerkingen over Kozelek.’ De naam wordt fout gespeld als ‘Kolezeck’, vermoedelijk niet per ongeluk.