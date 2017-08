'Tijdens de opnames van de nieuwe plaat moesten we Dave Grohl in beschonken staat wegsturen zodat ik mijn zanglijn kon afwerken'

Het was de herfst van 2011 en Joshua Homme, de imposante frontman van woestijnrockers Queens Of The Stone Age, lag op een operatietafel te stikken in zijn zuurstofslang. Wat een routineoperatie aan zijn knie had moeten zijn, had hem bijna het leven gekost. Door een stafylokokkeninfectie bleef hij vier maanden aan zijn bed gekluisterd, met buisjes in zijn been en een depressie in zijn hoofd. Met veel moeite bracht hij twee jaar later het donkere meesterwerk ‘…Like Clockwork’ uit. ‘I want God to come and take me home’, zong hij op die plaat. Ja, Josh Homme zat diep.