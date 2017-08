Er zijn weinig nummers waarvan de ultieme versie een cover is. ‘All Along the Watchtower’ door Jimi Hendrix is er één, ‘Hallelujah’ door Jeff Buckley en ‘Limit to Your Love’ door James Blake ook. Maar ‘Respect’, zoals dat uit de grote keel van Aretha Franklin komt gestoten, is er helemaal één. Het origineel dateert van 1965: een jammerklacht van een wanhopig verliefde kerel (‘Hey little girl, you’re so sweeter than honey / And I’m about to give you all my money / But all I’m askin’, hey / Is a little respect when I get home’), geschreven door ene Otis Redding.

Over het origineel doen veel straffe uitspraken de ronde. Volgens drummer Al Jackson Jr. (van Booker T.’s M.G.’s) is het gebaseerd op iets dat hij tijdens een koffiepauze tegen Otis had gezegd: ‘Je bent altijd op de baan. Het enige dat je nodig hebt, is een beetje respect als je thuiskomt.’ Otis’ buddy en tourmanager Speedo Sims, die zelf optrad met de Singing Demons, beweert dan weer dat het eigenlijk een nummer van zijn band was, en dat Otis het alleen maar lichtjes heeft aangepast. (Otis beloofde om zijn maat te vermelden in de hoesnota, maar dat heeft hij nooit gedaan.) Wat er ook van zij, voor Otis was het niet meer dan een tweeminutensong voor zijn nieuwe plaat: ‘Het duurde een dag om het te schrijven, twintig minuten om het te arrangeren en één take om het op te nemen.’