Naema Tahir: 'De haat tegen het Westen'

In de nacht van 14 op 15 augustus, zeventig jaar geleden, vertrokken de Britten uit Brits-Indië en daarmee luidden ze de onafhankelijkheid van hun voormalige kolonie in. Het gigantische land viel meteen in twee stukken uiteen: India en een volledig nieuw land, Pakistan.

Voor mij is 14 augustus dus een bijzondere dag, vergelijkbaar met wat 4 juli voor de Amerikanen en 14 juli voor de Fransen is. Ik ben van origine Pakistaans en niet Indiaas, door die 14de augustus. Mijn hele familie is die dag opeens Pakistaans geworden, waar ze een dag eerder nog Indiaas was.

Ik ben echter, zoals u weet, ook Engelse, omdat ik in Engeland geboren ben. En dat ben ik omdat India meerdere eeuwen Brits-Indië is geweest, waardoor het voor mijn ouders, net als voor veel Indiërs en Pakistani die emigreerden, voor de hand lag naar Engeland te gaan.