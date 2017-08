Eeuwig spits Jan Mulder: 'De videoref'

Ergens in de berichtgeving over Yves Marchand viel het honorarium van een videoref: 80 euro. Het bedrag vraagt om enige toelichting.

De videoref kijkt in een busje naast het stadion naar tien monitoren met de wedstrijd erop. Ziet de videoref een overtreding die niet door de veldscheidsrechter is geconstateerd, dan treedt hij met een oortje in contact met die scheidsrechter, hij beveelt hem naar het scherm aan de zijlijn te lopen om naar de herhaling te kijken en vraagt hem of hij het eens is met zijn mening: ‘Dit is een penalty.’

Marchand, die voor 80 euro de hele dag in dat busje zit, had tijdens Zulte Waregem - Club Brugge een ontoelaatbare tackle van Mechele op Olayinka niet opgemerkt, evenmin als zijn twee assistenten – beiden trouwens goed voor 40 euro per wedstrijd. (Zou de belastingdienst over die 40 euro later, met een speciale brief getikt door een fatsoenlijk bezoldigde medewerker op de afdeling Adressenbestanden, nog inkomstensbelasting heffen, of krijgen de assistenten hun geld in een envelop in de hand gedrukt? Zwart! De inspectie moet deze zaak onderzoeken.)