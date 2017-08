Koppensneller Herman Brusselmans: 'Wim Opbrouck verlaat NTGent'

'Het hoeft niet te verbazen dat Wim overweegt om dat hele onnozele acteren eraan te geven'

Dit is een zware slag voor het NTGent. Je moet weten, Wim Opbrouck was jarenlang het bewonderde speerpunt van deze theatervereniging, niet alleen als acteur maar ook een tijd als artistiek directeur. In deze laatste functie heeft hij vele belangrijke veranderingen doorgevoerd op het Sint-Baafsplein. Zo kregen de acteurs voor iedere voorstelling een deftige maaltijd voorgeschoteld. Tevoren moesten ze het doen met een doosje pilchards of een boterham met schuifkaas, dankzij Wim Opbrouck kregen ze nu elk vier beulingen met appelspijs, en voor de vegetariërs een half pond seitan in een sausje van geplette berkenschors.