'Ik ben heel veel gematigde moslims tegengekomen. Maar wat me pessimistisch stemt, is dat heel veel andere moslims vinden dat die hun ziel aan het Westen hebben verkocht'

Antwerpen, een paar dagen na de aanslagen in Barcelona. Een streekproductenfestival doet de straatjes rond de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal vollopen met mensen die niet zomaar hun way of life zullen opgeven omdat enkele terroristen dat willen. Voor mij, in een café vlak bij de Grote Markt, zit het Antwerpse streekproduct genaamd Jan Leyers. Hij tekende eerder voor documentairereeksen als ‘De schaduw van het kruis’, ‘De weg naar het Avondland’ en ‘De weg naar Mekka’, waarin hij de clash of civilizations tegen het licht hield door te gaan praten met mannen en vrouwen in de straten van Wenen, Marrakech of Jeruzalem. Aan dat lijstje voegt hij dit najaar nog één titel toe: ‘Allah in Europa’, een achtdelige reeks waarin hij een gezicht probeert te geven aan de islam in Europa. Hamvraag: wie zijn de moslims die in Bosnië, Hongarije, Frankrijk, Zweden of Groot-Brittannië een leven proberen op te bouwen tussen de puinhopen die IS her en der achterlaat?