Griekenland - België: hoe zou het eigenlijk zijn met... Jacky Mathijssen?

'Mijn trainerschap bij Club Brugge was het hoogtepunt van mijn carrière. Ik legde de lat zeer hoog, en ik heb het niet gehaald'

Zaterdag 30 augustus 1997. Aan de Gestelsedijk in Lommel ontvangt de Limburgse eersteklasser RWDM. De wedstrijd is een kwartier oud als doelman Jacky Mathijssen onzacht in aanraking komt met de knie van Kaï Nyyssönen, de Finse spits van de Brusselaars. Mathijssen, geraakt aan het hoofd, wordt ijlings afgevoerd.

Jacky Mathijssen «Ik heb het ongelooflijke geluk gehad dat onze clubdokteres de vrouw was van de anesthesist van het ziekenhuis in Lommel. Die was goed bevriend met de specialist in Genk en heeft hem meteen gebeld. Toen de ambulance aankwam, was hij er al. ‘Anders was je waarschijnlijk dood geweest,’ vertelde hij me later. Er zat een bloedprop die snel groter werd – een adertje dat op de hersenen lag en gesprongen was. Als dat te lang duurt, kan het fataal zijn.