Dit jaar blaast ‘E.T.’, het meesterwerk van Steven Spielberg, 35 gloeiende vingers uit. Wie de heuglijke verjaardag in stijl wil vieren, moet op 15, 16 of 17 september naar Flagey, waar de film vertoond wordt onder begeleiding van het Brussels Philharmonic. Niet alleen ‘E.T.’ is immers een klassieker, ook de soundtrack van John Williams is één van de bekendste uit de filmgeschiedenis.