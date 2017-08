'Ik heb al met busladingen komieken gewerkt, maar niemand is grappiger dan mijn man'

Isla Fisher (41) ligt nog altijd dubbel van het lachen als ze vertelt hoe ze haar vader en haar stiefmoeder mee op bezoek nam naar Sacha Baron Cohen, die op dat moment de film ‘The Brothers Grimsby’ aan het draaien was in Kaapstad. ‘We liepen rond op de set en het hoofd van mijn man kwam plots van tussen de schaamlippen van een olifant gefloept: ‘Hallo, honnepon!’ Ze schudt het hoofd en veegt de tranen uit haar ogen. ‘Ik kon alleen maar denken: ‘Waarom heb ik hem geen sms’je gestuurd dat we onderweg waren?’’

Het is een klassiek voorbeeld van Cohens humor: een combinatie van provocatie en absurditeiten zoals je die terugvindt in al zijn typetjes, met als bekendste Ali G, Borat en Brüno. In Zuid-Afrika speelde hij Nobby, die zich in een olifant moest verbergen om te ontsnappen aan een huurmoordenaar.