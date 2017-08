Er zijn wereldwijd al meer dan 500 boeken verschenen over Bob Marley, en toch voelde Roger Steffens zich geroepen om er daar nog één aan toe te voegen. Steffens is dan ook een absolute autoriteit én de enige Amerikaanse journalist die Marley persoonlijk gekend heeft. In 1980 mocht hij zelfs twee weken mee op tournee.

Roger Steffens «De gelukkigste man toen was de buschauffeur, omdat hij iedere dag de restjes van de joints mocht oproken (lacht). Maar het was niet zo dat wij rustig zaten te chillen met Bob. Zijn manager Don Taylor had ons gezegd dat we niet met hem mochten praten. Hij wilde die tijd op de bus voor zichzelf, zonder mensen die aan zijn hoofd zaten te zeuren. Ik had een tas bij met al mijn Marley-platen, van de meest zeldzame singles uit de jaren 60 tot zijn nieuwste elpee, in de hoop dat hij ze zou signeren. De eerste dag kwam hij op de rij achter mij zitten en wilde hij de platen bekijken. Ik durfde niet te vragen of hij ze meteen ook kon signeren, en ging ervan uit dat hij in die twee weken nog wel ergens een gaatje zou vinden. Niet dus. ‘Ach,’ dacht ik, ‘volgend jaar zien we elkaar weer. We zijn nu toch vrienden?’ Maar een jaar later was Bob dood.»

Steffens heeft door de jaren heen meer dan honderd interviews gedaan met mensen die Bob goed gekend hebben. Zijn getuigen spreken elkaar soms tegen, maar zoals de opdracht vooraan in het boek luidt: ‘Er zijn geen feiten in Jamaica, alleen versies.’ Van één ding is de auteur wel zeker: ‘Bob heeft zich nooit schuldig gevoeld over wat dan ook. Zondebesef was hem totaal vreemd.’