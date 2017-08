Koppensneller Herman Brusselmans: 'Dubrovnik sluit poorten voor massatoerisme'

'Als Dubrovnikse mokkeltjes achter een struik schijten, doen ze dit met hun onderbroek aan, om hun anus zedig te bedekken'

Dubrovnik is een tof stadje in Dalmatië, dat ergens in Kroatië ligt, en het wordt ‘de parel van de Adriatische Zee’ genoemd, omdat uitgerekend die zee een kustlijn heeft in Dubrovnik, dus dat klopt. De stad telt ongeveer 50.000 inwoners, is ommuurd, en de meeste Dubrovnikianen leven van jacht, visvangst, landbouw, blindenonderwijs, yogalessen, de fecalieverwerkende industrie en toerisme. Maar nu begint het met dat toerisme de spuigaten uit te lopen, en dat komt mede omdat in Dubrovnik een aantal scènes uit ‘Game of Thrones’ zijn opgenomen. Daardoor worden nu busritten georganiseerd die passeren langs de plaatsen waar de ongelooflijk irritante acteurs van die overschatte kutserie hun dwazigheden hebben laten capteren. Deze busritten trekken tienduizenden eikels uit alle landen ter wereld, die Dubrovnik overwegend bereiken via luxueuze cruiseschepen, die de haven van de stad blokkeren en zorgen voor geluidsoverlast, dronken bezoekers die met hun kloten van de loopplank donderen en seksistische macho’s die de Dubrovnikse meisjes, die bekendstaan om hun kuisheid, op verschillende manieren lastigvallen. Om een voorbeeld te geven van de legendarische kuisheid der Dubrovnikse mokkeltjes: ze laten nooit hun preut zien aan een toevallige voorbijganger, ze dragen drie beha’s over elkaar, en als ze achter een struik schijten, doen ze dit met hun onderbroek aan, om hun anus zedig te bedekken. En ze hebben godverdomme gelijk! Vele troela’s uit onze westerse landen kunnen maar beter een voorbeeld nemen aan de Dubrovnikse grietjes, in plaats van op straat rond te lopen met een decolleté tot aan hun knoessels, en een minirok die zo kort is dat niet eens William Boeva erin zou kunnen schuilen tegen de regen. Ik bedoel maar. Overigens is Dubrovnik niet de enige stad die het overdreven massatoerisme beu is. Ook Venetië, Barcelona, Helsinki, Zürich, Berlijn en Parijs zijn de lanterfantende minkukels uit duizend andere landen zat. In Venetië bestaat de kans dat je, toerist zijnde, met een knuppel de kop wordt ingeslagen door de plaatselijke polizei; in Zürich mag je geen prentbriefkaarten meer kopen en in Berlijn krijgen toeristen een geel sterrenbeeld op hun frak genaaid. Het lijkt wel alsof er binnen de grenzen van het Europese toerisme nieuwe regels en wetten gelden, waar de gewone man en vrouw, die simpelweg eens een reisje willen ondernemen, het slachtoffer van zijn. Natuurlijk is het vaak de schuld van de gewone man en vrouw zelf dat ze in een buitenlandse stad niet meer welkom zijn. Ze gooien hun maandverbanden zomaar uit het raam van hun hotelkamer, ze pissen rechtstaand tegen de San Marco-kerk, ze staan onrespectvol te muilen voor het standbeeld van de Heilige Apollonia, en ze roepen ‘Je moeder is een hoer!’ tegen de plaatselijke bevolking, wat heel kwetsend kan zijn, zeker als je moeder een doodbrave, 67-jarige huisvrouw is, of als ze net overleden is, of als ze lijdt aan de ziekte van Parkinson en zodanig zit te bibberen en te trillen in haar rolstoel dat ze wel wat anders aan haar hoofd heeft dan de hoer uit te hangen. De vraag luidt inmiddels: zijn er ook in België steden waar de toeristen zodanig een plaag worden dat men ze liever niet ziet langskomen? Van steden is mij niks bekend, maar wel van dorpen. Zo wordt men in het Oost-Vlaamse Waarschoot langzamerhand stapelgek van de toevloed aan toeristen. Daar heeft Waarschoot het eerlijk gezegd zelf naar gemaakt, want het gemeentebestuur heeft, in samenwerking met de doorsnee-Waarschotenaars, ervoor gezorgd dat Waarschoot in een paar jaar tijd het gezelligste dorp van België is geworden, en op den duur komt zoiets vele reizigers ter ore. Wat maakt Waarschoot zo gezellig? Wel, de prachtige bossen en parken, de middeleeuwse kapelletjes en kloosters en restaurant De Poezelige Polsbreuk, waar je voor slechts 21 euro anderhalve kilo stoverij kunt krijgen die afkomstig is van de Waarschootse Gevlekte, een koe die ongelooflijk lekker vlees aflevert. De burgemeester en een paar schepenen van Waarschoot gaan volgende week naar Dubrovnik, om te zien hoe ze daar de overlast pareren. Hoe dan ook zou het jammer zijn dat we in het vervolg Waarschoot links moeten laten liggen.