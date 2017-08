Eeuwig spits Jan Mulder: 'Youri Tielemans'

In juni was Anderlecht euforisch over de verkoop van Youri Tielemans aan AS Monaco. De onwaarschijnlijk hoge prijs die ze voor de speler hadden bedongen, was 23 miljoen euro. Verkoper, aankoper, Youri, makelaar, iedereen was gelukkig. De Franse pers zei weliswaar ‘Tielequi?’ bij de presentatie, maar Tielemans is een topspeler, daar kwamen ze nog wel achter.

Twee maanden later.

Ajax verkoopt de jonge Columbiaan Davinson Sánchez voor 45 miljoen aan Tottenham Hotspur, dat zijn verdediger Walker voor ruim 70 miljoen had overgedaan aan Manchester City. Sánchez is geen uitblinker zoals Tielemans, hij is puinruimer in de achterste gelederen. Ajax had hem een jaar eerder voor 5 miljoen aangetrokken.