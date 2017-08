'Het is de bedoeling om diesel- en benzinewagens tegen 2025 zo duur te maken dat niemand in Noorwegen ze nog wil kopen'

Het was Tesla-baas en technologiegoeroe Elon Musk die het deze zomer triomfantelijk de wereld in tweette: ‘Ik heb net gehoord dat Noorwegen de verkoop van nieuwe wagens op fossiele brandstof wil verbieden in 2025. Wat een ongelooflijk geweldig land. Jullie zijn de beste!’

Het werden meteen vette krantenkoppen, maar van een echt verbod is geen sprake, verzekert het Noorse ministerie van Klimaat en Milieu. Maar het doel is duidelijk: over nauwelijks acht jaar zal er in het Scandinavische land geen enkele nieuwe auto meer worden verkocht die nog CO2 of andere schadelijke stoffen uitstoot. Het is een ambitie die de plannen van andere landen doet verbleken. Zo wil Duitsland dat er pas vanaf 2030 enkel nog uitstootvrije auto’s worden verkocht. Nederland mikt op 2035 en de Franse en Britse regering hadden het onlangs over 2040. In België is er nog helemaal niets beslist.