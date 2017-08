'Ik hoop dat de mensen het ons eerlijk zullen zeggen als we te oud zijn geworden om te dansen in het Sportpaleis'

En mocht hij dan nóg adem over hebben, dan besteedt Koen die vast graag aan een lovend woordje of twee over ‘Over winnaars’, het VTM-programma dat bijna gelijktijdig op antenne gaat en waarin hij probeert wat van zijn geluk te transplanteren naar Zij Die Het Moeilijker Hebben. Of dat was toch het plan, want zoals Koen zelf zegt in de trailer: ‘Ik hoopte hen te inspireren, maar het is anders uitgedraaid: zij hebben mij geïnspireerd.’ Maar daar hebben we het, één taart tegelijk, later nog over.

HUMO Voor we het verleden in duiken, éérst de toekomst. In september word je 50. Halen we de 40ste verjaardag van Clouseau nog? In Humo zei je ooit: ‘Ik zie mezelf als man van 60 niet meer op de planken staan.’