Een mens van goede wil: Nicole Lafosse maakt kunst toegankelijk voor blinden

'Rubens is makkelijker dan Picasso'

Nicole Lafosse (63) uit Lommel kon het altijd goed uitleggen. Als lerares koos ze bewust voor de net iets minder begaafde leerlingen, waarbij haar talent voor helder en eenvoudig formuleren maximaal rendeerde. Die eigenschap kwam ook van pas in haar vrijwilligerswerk. Nadat haar 25-jarige dochter door een hersenbloeding in een rolstoel was beland, engageerden Nicole en haar man zich bij de vzw Intro. Intussen is die vereniging opgegaan in het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen Inter, dat ijvert voor de inclusie van mindervaliden. ‘Zo is het begonnen,’ vertelt Nicole. ‘Als er een blinde of slechtziende aan een activiteit deelnam, dan nam ik die altijd onder mijn hoede. Op een dag vroeg Intro of ik geen zin had om een cursus audiodescriptie te volgen. Echt iets voor jou, zeiden ze, zo kun je blinden en slechtzienden nog beter bijstaan.’

HUMO Wat is audiodescriptie?