Eenzaamheid met laptop: kluizenaars van nu (slot)

'God is het hart, de negatieve mensen en de media zijn het aarsgat. En je gaat toch liever bij het hart dan bij het gat te rade?'

Hij komt uit de kapel. In korte broek en met een kruisje om de hals. Bernard heeft weinig tijd, hij moet straks nog op ziekenbezoek, maar eerst zal hij me naar kluizenaar Frère Antoine brengen, hoog in de Provençaalse bergen. De naam van mijn ‘geestelijke leidsman’ mag ik niet noemen: Frère Antoine wil geen journalisten zien, en dat Bernard me gidst en over hem vertelt, moet ongeweten blijven. Hij komt al lang bij Frère Antoine, die vriendschap wil hij absoluut niet ondergraven. Bernard springt in zijn bagnole en geeft gas. Ik kan amper volgen. Hij snijdt drukke rotondes aan als stille zijwegen en haalt vrachtwagens in alsof ze stilstaan. En dat op badslippers.

Er zijn wegwijzers naar Sainte-Maxime en Saint-Tropez, in die mondaine regio zijn we. Dan een heel eind de bergen in. We stappen uit waar een smal pad vertrekt tussen doornige struiken.