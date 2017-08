De 50 invloedrijkste Belgen ter wereld: Peter Bouckaert (Human Rights Watch)

'Ik heb eens een beeld getweet van een man wiens handen en penis waren afgehakt. Tien minuten later zat ik op de BBC. Soms moet je het publiek choqueren'

Bouckaerts onverschrokkenheid bracht hem de afgelopen decennia naar de slagvelden van Kosovo, Rwanda, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Afghanistan, Libië, Syrië en de kusten van de Middellandse Zee, waar vluchtelingen op het ritme van de getijden blijven aanspoelen. Wat hij daar registreert en via zijn Twitteraccount verspreidt – denk maar aan de foto van de aangespoelde kleuter Alan Kurdi – haalt vaak de voorpagina’s van internationale media. Precies daarom zette het Amerikaanse magazine Time hem vorig jaar nog in de lijst van dertig invloedrijkste mensen op het internet.

Het verhaal over zijn afkomst – hoe zijn vaders carrièreswitch in de biochemie hem van het Leuvense boerengat Pellenberg naar San Francisco bracht – is intussen genoegzaam bekend. Maar wie wist dat hij zijn carrière begon als ‘manager’ van gangstarapper Tupac Shakur?