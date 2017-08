Jongeren en hun smartphone: kinderpsychiater Lieve Swinnen zet de toon

'Over 20 jaar zeggen ouders waarschijnlijk: 'Geef jij je kind zomaar een smartphone, zonder hem eerst een cursus te laten volgen?''

LIEVE SWINNEN «Toch vind ik het een goed idee van Den Haag. Kansarme jongeren níét laten deelnemen aan de digitale samenleving zou een vorm van discriminatie zijn. Maar het volstaat niet om ze zomaar een smartphone in de handen te stoppen: we moeten hen ook leren hoe ze die moeten gebruiken, anders komt het niet goed. Kwetsbare jongeren zijn extra gevoelig voor de online gevaren: je wil niet weten hoe vaak jongeren uit het buitengewoon onderwijs online ongewild fouten maken. Ik begeleid een jongen met autisme die in een chat een naaktfoto had gevraagd aan een meisje. Een vriend had daarop aangestuurd, en hij zag niet in wat er fout aan was. De ouders van dat meisje hebben meteen een klacht ingediend. Intussen sleept die heisa al een jaar aan. De jongen zelf begrijpt het allemaal niet goed. Hij is vooral boos, omdat zijn moeder zijn laptop heeft afgenomen. Ik denk dan: ‘Léér het hem. Léér hem hoe hij zich online moet gedragen.’ Dat komt niet vanzelf, hè. Ouders zijn heel erg bezig met school en studies, maar het online gedrag van hun kinderen is ook belangrijk.