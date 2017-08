We zitten in Parijs, en The National heeft net zijn zevende studioplaat afgewerkt. ‘Sleep Well Beast’ is misschien wel hun meest gevarieerde werkstuk tot nog toe. Wie enkel de titels leest – ‘Nobody Else Will Be There’, ‘Day I Die’, ‘The System Only Dreams in Total Darkness’ – weet dat er genoeg old school-National te rapen valt, maar wij hoorden ook Floyd-psychedelica en… Motörhead! ‘Het is de eerste keer dat we erin geslaagd zijn dat soort rauwe energie op plaat te krijgen.’