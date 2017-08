'Iemand van de VRT riep: 'De invasie is begonnen!' Toen dacht ik: 'Enfin!' Maar nu snap ik het wel: Woestijnvis stelde zich dominant, zelfs hautain op'

‘Wie is de mol?’ Michiel Devlieger debiteert het zinnetje voor het eerst op 6 december 1998. Armen gekruist, strenge stem, iets zorgelijks in de ogen. Negen weken lang zullen de vier woorden Vlaanderen in de ban houden. ‘De mol’, het programma dat markante internationale televisieprijzen als de Gouden Roos en Humo’s Prijs van de Kijker zal winnen, is na ‘De XII werken van Vanoudenhoven’ het tweede kijkcijferlekkers-op-zondagavond van Woestijnvis. De handtekening van Bart De Pauw, Tom Lenaerts, Michiel Devlieger en Michel Vanhove staat eronder: vier ‘Schalkse ruiters’ die in 1998 hun contract bij Woestijnvis ondertekenen.

Michiel Devlieger «Al voor wij bij de BRTN ‘Schalkse ruiters’ maakten, vertelde Wouter Vandenhaute Bart De Pauw en Tom Lenaerts over zijn plannen om een eigen productiehuis op te richten, en probeerde hij hen warm te maken om mee te doen. Toen het echt zover was, keek iedereen de kat wat uit de boom. Ergens tijdens het tweede seizoen van ‘Schalkse ruiters’ hebben Bart en Tom zich toch door Wouter laten overtuigen, en is de hele ploeg mee overgestapt.»