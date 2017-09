Dokter Remo Largo vindt de sleutel tot het geluk: 'Ik merk dat materiële welvaart bij jongeren minder een drijfveer is'

'Kinderen kunnen óók een burn-out krijgen. Ze voelen zich overbelast en overweldigd.'

Remo Largo deed zijn inzichten op in de praktijk: van 1974 tot 2005 leidde hij de Zürcher Longitudinalstudien, een grootschalig onderzoek waarbij 700 kinderen werden gevolgd van hun geboorte tot het jaar waarin ze volwassen werden. In Duitsland en Zwitserland is hij al jaren een autoriteit als het over de opvoeding van jonge kinderen gaat – van zijn ‘Babyjahre’ werden twee miljoen exemplaren verkocht – maar ‘Individu’ (De Bezige Bij) is het eerste boek waarin hij het over volwassenen heeft.

HUMO Uw boek wordt verkocht met de tagline: ‘Largo bevrijdt ons van prestatiedrang’. Maar na het lezen voelde ik me net onzekerder.

Remo Largo «Mag ik vragen hoe oud u bent?»

HUMO 37.

Largo «Een typische leeftijd voor zo’n reactie. U bent, misschien onbewust, bang om uw net opgebouwde welvaart te verliezen. Iedereen heeft existentiële angsten, en dat geldt zeker voor een overgangsleeftijd als de uwe. Kortom, het leven is al moeilijk genoeg, en nu bent u door mijn boek uzelf en uw keuzes ook nog eens in vraag gaan stellen. Dat is voor niemand een plezier.»