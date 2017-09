Filmmakers Adil El Arbi en Bilall Fallah: 'Nee we hadden niet liever met Will Smith gewerkt dan met Matteo Simoni'

'Er is in Hollywood veel geld, maar als regisseur ben je er heel vaak gewoon een werknemer, met alle bullshit vandien'

Voor die nieuwe langspeler over het Antwerpse drugsmilieu, met Matteo Simoni in de hoofdrol, lieten Adil en Bilall de verlokkingen van Hollywood een halfjaar links liggen. Een beslissing die niet in héél Los Angeles op gejuich onthaald werd.

Bilall Fallah «We monteren 24 uur per dag, afwisselend in dag- en nachtshiften. Dat moet, want we hebben nog nooit zo weinig tijd gehad, en tegelijk heeft er nog nooit zo veel van afgehangen.»

Adil El Arbi «Laten we zeggen dat ze in Hollywood niet echt blij waren dat we naar België terugkeerden om ‘Patser’ te maken. Onze agent wou ons net boeken om ‘Bad Boys 3’ te maken met Will Smith. Hij verklaarde ons gek. ‘Wat is een ‘patser’ eigenlijk? En hoeveel verdien je daarmee? What the fuck, zijn jullie gestoord?’»

Fallah «Toen we daarna vertelden dat we eigenlijk nog geld zochten en vroegen of hij misschien geen goeie geldschieters kende, werd het muisstil aan de andere kant van de lijn (lacht).»

El Arbi «Ze hebben nog even geprobeerd om ons op andere gedachten te brengen, maar toen ze doorhadden dat we écht niet zouden plooien, hebben ze ons alleen nog gewaarschuwd: ‘Besef goed dat ‘Black’ (de succesvolle vorige film van het duo, red.) hier niet meer bestaat als jullie dit doen. Als ‘Patser’ flopt, kent niemand jullie nog in Hollywood.’ We zijn maar zo goed als onze laatste film, daar kwam het op neer.»

HUMO De druk is dus groot.

Fallah «En dat voelen we elke dag. Zelfs als we tussendoor even proberen te ontspannen, overvalt het me voortdurend: ‘Shit, dit moet écht wel goed worden.’ Stress! Ik kan er soms niet van ademen, gast.»

HUMO Laten jullie nu ook veel geld liggen?

El Arbi «We hadden nu ook geen miljoenen verdiend aan ‘Bad Boys’, maar wel meer dan aan ‘Patser’. Als regisseur hadden we een bepaald percentage gekregen van de opbrengst, en bij een film met een budget van 100 miljoen wordt die natuurlijk redelijk hoog ingeschat. Met wat geluk hou je er misschien iets met vijf nullen aan over, en als het écht meevalt zes.»

HUMO En in België?

Fallah (lacht)

El Arbi «Hier hebben we zelf moeten bijleggen om ‘Patser’ te maken. Maar we proberen het te zien als een soort van lening, in de hoop dat het zichzelf ook weer terugverdient.»