Striemende vlagen keren de paraplu’s in het Brugse centrum binnenstebuiten. De ritmisch tikkende regen doet de kasseien blinken. Maar het toeristenleger laat zich niet afschrikken. Chocolade- en wafelverkopers doen gouden zaken. Ook Renaat Landuyt heeft zich niet laten ontmoedigen door het abrupte afscheid van de zomer. Hij is met de fiets, zoals altijd. ‘Als mijn fiets tegen de gevel van het stadhuis staat, weten de mensen dat ik er ben en dat ze me kunnen opzoeken.’

HUMO Hoe zit het met de leefbaarheid van Brugge in het toeristisch seizoen?

Renaat Landuyt «Uitstekend. Ik woon hier tweehonderd meter vandaan, in een rustige straat, en ik heb geen last van toeristen. Met strenge regels houden we de binnenstad leefbaar. Elk jaar slikken we ruim 6 miljoen bezoekers, per dag zijn dat er evenveel als het aantal inwoners in de binnenstad: 18.000. De druk is enorm. Maar steden als Amsterdam, Parijs en Barcelona beschouwen ons als een voorbeeld van hoe je de zaken in de hand houdt. De hotelstop die Barcelona nu invoert, handhaven wij al decennialang. Voor een burgemeester is dat politiek schadelijk: je moet sterke lobby’s trotseren en ondernemers frustreren. Het is normaal dat zij een bloeiende zaak willen, maar ik moet het karakter van de binnenstad bewaken. Dat blijft het hoofdproduct.»

HUMO Hoe ver gaat die druk van de ondernemerslobby’s?

Landuyt «Ik heb al veel meegemaakt: haatcampagnes op sociale media, chantage. De drang om de stad volledig te exploiteren is groot. Maar Brugge is in de eerste plaats een leefomgeving. De bewoners zijn mijn prioriteit. Als het huis gezellig is voor hen, is het ook aangenaam voor bezoekers. En die bezoekers komen sowieso.

»Wij zijn de eerste stad die de gratis tours gaat reglementeren om de drukte te beheersen. Gidsen mogen maximaal twintig mensen begeleiden. Als het er meer zijn, moeten ze microfoontjes en oortjes gebruiken. Megafoons zijn verboden. Internationale organisaties zeggen dat ik gek ben geworden, maar de Bruggeling vraagt dit. De overlast werd te groot.

»Je moet hier voor alles een vergunning hebben. Segways zijn gereglementeerd, in andere steden niet. Vakantiewoningen zijn verboden in de binnenstad. Zo vermijden we dat rijke ondernemers onze bewoners wegconcurreren door huizen op te kopen en daarin toeristen te laten logeren. Dat zou de prijzen nog meer de hoogte in jagen. Alleen B&B’s zijn toegelaten, thuis bij echte Bruggelingen.

»Ik ben een fan van Barcelona, maar daar is de ramp al gebeurd. Er hangen spandoeken aan terrassen en er wordt betoogd tegen toeristen. Dronken vakantiegangers houden er feestjes op straten en pleinen. Dat zorgt voor lawaai, wildplassers, vuilnis en vandalisme. Men heeft het te ver laten komen. De stad is geen feestzaal.»

HUMO Maar ook in Brugge hangen de zwarte vlaggen uit. Een jonge moeder getuigde vorige week in De Standaard dat er dagelijks 423 bussen door haar straat rijden. Haar kinderen worden ’s morgens uit bed gerammeld, spiegels vallen van de muren, de gevel vertoont scheuren en de ratten sluipen erdoor naar binnen. In een bevraging zei 94 procent van de bewoners last te hebben van de bussen.

Landuyt «Mijn grote probleem is: ik krijg alle kritiek, maar ik heb niks te zeggen over die bussen.

»In Dijon, een stad die vergelijkbaar is met de onze, arriveren de treinen en bussen op een plein buiten het historisch centrum. Reizigers stappen over op kleinere bussen om in het centrum te geraken. Onze gemeenteraad heeft unaniem voor die kleinere bussen gestemd, maar De Lijn wil niet mee, omdat die circuits minder rendabel zijn. Dat krijg je als een vervoersmaatschappij louter wordt afgerekend op reizigersaantallen.

»We hebben de binnenstad opnieuw aangelegd met stenen die geen zwaar vervoer verdragen. Toch zet De Lijn me onder druk omdat ze met die zware bussen door de winkelstraat willen. Dat gaat niet meer! Tijdens de werken hebben de winkeliers de voordelen van een autovrije winkelstraat ingezien.»

'Ik ben één dag tevreden geweest: toen ik de verkiezingen won. Daarna is de kritiek niet meer gestopt'

HUMO Maar intussen is er nog geen oplossing voor die arme vrouw wier kinderen uit bed worden gerammeld.

Landuyt «We werken eraan. Ik ben erin geslaagd om zes bussen per uur uit haar straat te halen, zestig per dag. Maar in Brussel loopt alles traag. Ik probeer in het Vlaams parlement mijn contacten aan te spreken en apprecieer dat Mercedes Van Volcem (oppositieleidster in Brugge en Vlaams parlementslid voor Open Vld, red.) hetzelfde doet. Maar het contact met De Lijn is dramatisch. Ik vind het gek dat een gemeentebestuur niet zelf kan beslissen over de stopplaatsen en de buscircuits in de stad. We bekijken nu of we niet zelf kunnen investeren in kleinere busjes. Maar soms denk ik dat ons busprobleem sneller opgelost zou zijn als ik de burgemeester van Antwerpen was.»

Aversie

HUMO In het gemeenterapport van Het Nieuwsblad was u met 4,3 op 10 de slechtst scorende burgemeester van de Vlaamse centrumsteden. Hoe komt het dat u zo onpopulair bent?

Landuyt «Ik had niks anders verwacht. Ik ben één dag tevreden geweest: toen ik de verkiezingen won. Daarna zijn de problemen begonnen. De kritiek kwam van alle kanten en het is niet meer gestopt, tot op vandaag.»