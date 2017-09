Ex-kankerpatiënt Pieter Swinnen (20), zoon van kankeronderzoeker Johan Swinnen (51)

'Normaal word je na vijf jaar genezen verklaard. Maar mijn reflexen blijven trager, mijn haar komt niet terug en mijn IQ is dramatisch gezakt'

Twee weken geleden stonden Pieter (20) en Johan Swinnen (51) nog zij aan zij op de Grote Markt van Leuven. Omringd door supporters die luid applaudisseerden toen burgemeester Louis Tobback de eerste Sint-Jacobsstempel in Johans pelgrimsboekje zette. Een halfuur eerder waren de twee samen vanuit het ziekenhuis op campus Gasthuisberg vertrokken. De vader al lopend, de zoon peddelend in zijn ligfiets. Met in hun zog een batterij cameraploegen en fotografen legden ze de eerste kilometers samen af. ‘Papa stond erop eerst afscheid te nemen van de kankerpatiënten in het ziekenhuis,’ vertelt Pieter me een paar dagen later in de huiskamer in Rotselaar. ‘Pas daarna trokken we naar de Grote Markt, waar de officiële start werd gegeven. Jammer dat ik niet mee kon met papa, maar ik kan dat fysiek niet aan. Vijfentwintig kilometer, da’s het verste dat ik met mijn ligfiets al gereden heb; iets te weinig voor de 2.400 kilometer die hij gaat lopen (lacht). Ik was echt geschrokken dat er zo veel mensen bij de start aanwezig waren. Er waren zelfs vrienden die ik al jaren niet meer had gezien. Een goede vriend van me had hen uitgenodigd. Terwijl hijzelf de dag nadien herexamens had, stond hij daar toch maar met al mijn oude kameraden. Daar was ik echt van aangedaan. En dan al die journalisten en fotografen! Er zijn zelfs twee cameraploegen met papa op pad, ‘Telefacts’ en een jongen van de filmschool die een documentaire over de trip maakt. Wist je dat we zelfs in de Libelle stonden?’

Pieter schuifelt wat onhandig in de ruime zetel. Zijn broosheid is zichtbaar: hij spreekt traag met overslaande stem en zijn lichaam oogt magerder dan dat van zijn leeftijdsgenoten. ‘Het hele gebeuren heeft hem aangegrepen, maar ook zwaar vermoeid,’ vertelt moeder Annemie terwijl ze hem bezorgd aankijkt. ‘Plezier heeft zijn prijs. Als hij zich amuseert, moet hij dat vaak achteraf bekopen. Nietwaar, jongen?’