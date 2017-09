'Twintigduizend jaar geleden was de aarde één grote ijsvlakte: toen was het vijf graden kouder. Nu dreigen we op honderd jaar tijd vijf graden op te warmen'

Jean-Pascal van Ypersele (60) had de tropische storm zien aankomen. Dat was ook niet zo moeilijk, zegt hij. De Belgische klimatoloog was in de Verenigde Staten toen collega’s de eerste voorspellingen voor Harvey deden. Die waren behoorlijk accuraat: zowel de windkracht als de hoeveelheid neerslag hadden ze netjes van tevoren berekend. Maar daarom was hij niet naar ginds gevlogen. Van Ypersele is al zijn hele leven gefascineerd door sterren en kometen – hij is astrofysicus van opleiding. Hij was in Wyoming om getuige te zijn van de zonsverduistering. ‘Die kun je ook voorspellen, eeuwen van tevoren zelfs. Ik was blij dat die voorspelling uitkwam. Met de uitkomst van Harvey was ik minder gelukkig.’

HUMO Uw collega-klimaatwetenschapper Kevin Trenberth verklaarde in The Atlantic dat dertig procent van de gigantische hoeveelheid neerslag die over Houston is gevallen, te wijten is aan de klimaatopwarming. Het drama is dus voor één derde de schuld van de mens.

Jean-Pascal Van Ypersele «Het is wat vroeg om nu al met precieze cijfers te komen: daar zijn enkele maanden onderzoek voor nodig. Maar waarschijnlijk is het iets van die grootteorde, ja.

»In de Golf van Mexico heb je tropische stormen: in die zin was Harvey niet uitzonderlijk. Wél uitzonderlijk was zijn intensiteit en de hoeveelheid regen die naar beneden is gekomen. Het water in de Golf van Mexico is in enkele tientallen jaren tijd anderhalve graad warmer geworden. Daardoor verdampt er meer water, en een orkaan krijgt zijn verwoestende kracht door hitte en waterdamp. De stormvloed was des te krachtiger als gevolg van de stijging van de zeespiegel door de uitstoot van broeikasgassen: over de hele wereld gemiddeld zo’n twintig centimeter.