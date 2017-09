Een mens van goede wil: Ivo Pallemans ruimt zwerfvuil op

'Een halfuurtje per week en het geeft een goed gevoel'

Een grote 4x4 stopt vlak voor de voeten van Ivo Pallemans. De chauffeur draait zijn raampje open en vraagt waar Ivo naar op zoek is. ‘Zwerfvuil,’ antwoordt hij. De man in de SUV steekt zijn duim op. ‘Dit gebeurt voortdurend als ik aan mijn ronde bezig ben,’ glundert Ivo. ‘Voorbijgangers spreken me spontaan aan en vragen of ik uit vrije wil blikjes aan het oprapen ben. Ik vertel hun dan dat ik dit vrijwillig doe, maar met ondersteuning van de milieudienst van de gemeente. Uiteraard maak ik dan ook meteen ‘reclame’ en probeer ik hen warm te maken om zich in te schrijven bij Mooimakers.be. De meesten vinden mijn actie positief, want zeer veel mensen storen zich aan het zwerfvuil. Alleen voelen slechts weinigen zich geroepen om er zelf iets aan te doen.’