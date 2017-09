'Daders gebruiken meer geweld, slachtoffers raken vaker gewond. De mensen worden agressiever: in het verkeer, in de omgang, in de misdaad'

De kinderverzorgster zit met trillende knieën voor de onderzoeksrechter, die haar schijnbaar onbewogen aankijkt. Ze werkt al een goed jaar in de crèche, vertelt ze met bevende stem. Die dag moest ze in haar eentje instaan voor vijf kindjes. ‘Heel hard wenen, niet willen ophouden.’ Ze had er eentje ‘redelijk bruut op het verschoonkussen gelegd’. Een ander ‘redelijk bruut in de schommelstoel gezet’. Ze had ook een paar tikken uitgedeeld. ‘Niet zomaar een tik,’ zegt de onderzoeksrechter op een vermanende toon. ‘Ik heb de beelden gezien, ik vind dat ook heel zwaar.’

Het verhoor duurt veertig minuten. De kinderverzorgster vertelt met horten en stoten, haar ondervrager luistert, denkt na, twijfelt. ‘Uiteindelijk heb ik beslist haar vrij te laten, onder strikte voorwaarden, in afwachting van haar proces,’ zegt de Antwerpse onderzoeksrechter Karel Van Cauwenberghe.