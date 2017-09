Bart De Pauw «Ik vond het best een moeilijke denkoefening om twaalf fragmenten uit te kiezen. Enfin, er schoten er me direct drie of vier te binnen waarvan ik zeker wist dat ik ze wilde gebruiken, maar over de rest heb ik toch behoorlijk lang moeten nadenken. Er waren er zovéél die ik wilde laten zien! Al moet je er natuurlijk ook nog iets zinnigs over te vertellen hebben. Want je kunt wel beelden laten zien van één of andere ramp die indruk heeft gemaakt, die met de Herald of Free Enterprise in ’87 bijvoorbeeld, maar wat voor nut heeft dat als je vervolgens niet verder komt dan een gemeenplaats als ‘God, wat was dat erg’?

»Ik heb dus vooral gekozen voor fragmenten uit films en tv-programma’s die me beïnvloed of gevormd hebben, of die ik zelf had willen maken.»

HUMO Zoals daar zijn: ‘Fawlty Towers’.

De Pauw «‘Fawlty Towers’ zag ik voor het eerst toen ik nog een kind was, en eerlijk gezegd: ik begreep er maar weinig van. Ik herinner me vooral dat ik die John Cleese maar een vervelende zenuwpees vond, en dat mijn moeder hem haatte – ze had het meer voor Manuel. Maar in mijn puberteit heb ik het dan nog eens gezien, en ik vond het onmiddellijk fantastisch. Waar ik destijds voor viel, en nu nog altijd, is dat het zo geweldig slim in elkaar zit. ’t Is in wezen een comedy of errors zoals er zoveel zijn – uit het ene misverstand vloeit het andere voort – maar in het geval van ‘Fawlty Towers’ voelt het allemaal zo natuurlijk en niet-geforceerd aan. Geniaal ook hoe Cleese een drie- of viertal verhaallijntjes schijnbaar achteloos laat beginnen, en hoe hij ze uiteindelijk samen laat uitmonden in één grote chaos, zonder dat je op enig moment denkt: ‘Hier heeft de vlegel toch een truc van de foor moeten toepassen.’