'Het is een oerklassiek, universeel verhaal: Icarus die zich laat lokken door de zon, en er zich uiteindelijk aan verbrandt'

‘VT4 en VIJFtv in de pocket, jihaa!’ Zo luidt op 20 april 2011 de statusupdate op Facebook van Julie Linssen, de receptioniste van Woestijnvis. Haar zegebulletin is correct: de avond voordien hebben Wouter Vandenhaute, Erik Watté en Olivier Goris alle personeelsleden ge-sms’t of – indien wat hoger in de pikorde – gebeld met carrièreveranderend nieuws. De Vijver, de holding boven Woestijnvis, heeft VT4 en VIJFtv gekocht, de twee zenders van SBS Belgium, tot dan in handen van het Duitse ProSiebenSat.1 Media.

Wekenlang heeft de Woestijnvistop gependeld tussen Vilvoorde en München, waar de onderhandelingen plaatsvinden. De andere bieder, het Luxemburgse RTL, knapt ergens onderweg af op de hoge vraagprijs. Vandenhaute en Watté schrapen vervolgens, samen met De Vijver-aandeelhouders Corelio en Sanoma, hun portemonnee leeg. Ze flirten zich bij vier banken naar een lening van zo’n 110 miljoen euro, spreken de oorlogskas van Woestijnvis tot het laatste muntje aan, en stellen zelfs – zo wordt tenminste verteld – hun eigen woning als borg. Nicotine doet in München de rest: Wim Tack, de flamboyante financieel directeur van Woestijnvis, gaat tijdens de gesprekken geregeld met zijn Duitse evenknie naar buiten om te roken, en weet in die onderonsjes de onderhandelingen in een gunstige richting te duwen. En zo komen Vandenhaute en Watté met twee zenders aanzetten in Vilvoorde.

Mark Uytterhoeven «Ik hoorde het van mijn vrouw. Zij was gaan eten met Catherine Van Eylen, de partner van Wouter, en die had haar gezegd: ‘Wouter heeft twee zenders gekocht.’»

De desbetreffende Wouter roept op 20 april 2011 om 17 uur het hele bedrijf samen in de keuken van Woestijnvis. In zijn speech benadrukt Vandenhaute dat de aankoop van de zenders een sensationele nieuwe stap is voor Woestijnvis. Over de concrete plannen blijft hij op de vlakte: alles ligt nog open, Woestijnvis gaat weer pionieren, er zal hard gewerkt moeten worden – dat alles overgoten met een tous ensemble-sausje. Wanneer Vandenhaute uitgepraat is, gaat er één vinger de lucht in: eentje van Luc Kempen – de rechterwijsvinger, bevestigen zij die erbij waren. ‘Wat betekent die aankoop concreet voor de meer dan honderd mensen hier?’ vraagt Kempen. Nu werkt hij voor productiehuis De chinezen, in 2011 was hij nog de maker van ‘Belga sport’.

Luc Kempen «Ik vond dat iemand die vraag móést stellen – hoe groot mijn bewondering ook was voor het on-Belgische lef waarmee Wouter en Erik in Duitsland waren gaan onderhandelen. Het ging uiteindelijk niet om een doordeweekse dienstmededeling, hè. Maar een echt antwoord kwam er niet: Wouter voerde samen met Mark Uytterhoeven een ingestudeerd nummertje op. Twee, drie grappen, en daar moesten we het mee doen.»