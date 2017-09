'Angst is tijdverspilling. Het is een spier, die kun je trainen'

Wat is dat toch met Idris Elba? Het lijkt wel of iedereen verliefd op hem is sinds ‘Luther’, de good cop bad cop-detectiveserie. Zijn personage Luther was hard en intelligent, maar ook getormenteerd. Je vindt die eigenschap terug in veel van Elba’s werk, maar ook in de man zelf. Hij houdt van tweeledigheid in zijn rollen. In ‘The Wire’ speelde hij een gemene drugscrimineel uit Baltimore, maar wel op volstrekt charmante wijze. Het betekende zijn doorbraak in Hollywood. En zijn vertolking in ‘Mandela’, waarvoor hij in 2014 een Golden Globe-nominatie ontving, was even meedogenloos als oprecht.

We ontmoetten elkaar voor het eerst een aantal jaar geleden, na ‘Luther’ maar vóór ‘Mandela’. Elba was een tv-ster, geen filmster, maar hij had toen al een huiveringwekkende présence. Vandaag ontmoeten we elkaar in Elba’s suite in een chic hotel in het centrum van Londen. Hij ziet er slank uit in zijn zandkleurige, geribde trui en donkerblauwe jeans – hij is vorig jaar flink afgevallen voor zijn eerste professionele kickboksgevecht. Elba is spraakzaam en afstandelijk tegelijk, deels omdat hij is wie hij is, maar ook door de vermoeidheid. Over twee dagen beginnen de opnames van ‘Yardie’, naar een boek van Victor Headley dat zich afspeelt in het Londen van de late jaren 80, over een jongen die uit Jamaica komt en ontdekt wie tien jaar eerder zijn broer heeft vermoord. Het is Elba’s debuut als regisseur en hij speelt ook een kleine rol. Misschien schrikt dat hem af? ‘Nee, niet echt,’ zegt hij, en hij schudt het hoofd. En daar is het weer. Hij is zowel toegankelijk als ontoegankelijk. Maar zijn aanwezigheid is zo sterk en zo sexy dat je er een flesje mee zou kunnen vullen en het Idris noemen; de voorraad zou zo uitverkocht zijn. En hij heeft meer dan een miljoen volgers op Instagram, maar zelf volgt hij niemand.

Elba groeide op in Hackney, in het oostelijke deel van Londen, in de beruchte Holly Street, voor het gezin verder naar het oosten trok, naar Newham. Zijn vader, die uit Sierra Leone komt, werkte in de Fordfabriek in Dagenham – Elba draaide daar zelf ook nachtdiensten voor hij als acteur aan de slag ging. Ook zijn Ghanese moeder werkte hard in onderbetaalde baantjes. Zijn ouders waren streng maar ambitieus, en ze brachten hun jonge zoon een sterk arbeidsethos bij. Ik bespeur niets dan liefde en respect wanneer hij over hen praat. Toch was het leven hard en moeilijk. Het was het soort buurt waar ‘ik een keer werd aangereden, en ze reden gewoon door’. Dat was Hackney vóór de buurt hip werd.