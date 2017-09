'Ik zie veel jonge zangeressen van wie de teksten geschreven worden door oudere mannen met echtgenotes die aan hun zesde facelift toe zijn'

Vandaag is Tori een moeder van 54 jaar, haar rode haren zijn geverfd. Als één van de weinigen van haar generatie heeft ze nog een frontline platencontract en ze blijft nieuw werk afleveren in plaats van oude hits te recycleren. Zoals ‘Native Invader’, haar vijftiende plaat, die ze voorstelt tijdens een intense showcase in het piepkleine Court-yard Theatre in Londen. Een dag later spreek ik haar in haar hotelsuite. Amos is geen doorsnee gesprekspartner: ze is intelligent, welbespraakt en openhartig, maar vaak nogal wollig, zodat je vaak verplicht bent een lang exposé te reduceren tot één heldere alinea.

HUMO Een paar dingen zijn veranderd sinds we elkaar voor het laatst zagen: we zijn allebei ouder geworden, én ik tolereer niet langer vage, zweverige antwoorden.

Tori Amos (lacht hard) «Oké, we zullen zien hoe ver we geraken. Ik ben inderdaad soms wazig, al zijn er ook mensen die slecht luisteren. Ik ben ooit benaderd door een productiehuis dat ‘Me and a Gun’ (uit ‘Little Earthquakes’, red.) wilde gebruiken op de soundtrack van een gewelddadige film. Het kwam niet eens bij die producers op dat ik in die song protesteerde tégen verkrachting en wapengeweld.»