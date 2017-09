'Ik zie ons samenspelen tot we doodvallen'

Volgens producer Greg Kurstin is de negende Foo Fighters-plaat een kruising tussen ‘Sgt. Pepper’ en heavy metal. Frontman Dave Grohl gaat voor ‘Slayer die ‘Pet Sounds’ naspeelt’. En Taylor Hawkins, dat blondharige beest achter de drums? Die vraagt het, als we hem aan de telefoon krijgen vanuit Los Angeles, gewoon aan ons.

Taylor Hawkins «Sorry, ik weet dat jij eigenlijk de vragen hoort te stellen, maar ik kan het niet laten: waar zou jij ‘Concrete and Gold’ plaatsen ten opzichte van de vorige Foo Fighters-platen?»

HUMO Voorlopig, na een paar luisterbeurten, zou ik zeggen: in de top 5.

Hawkins «Goed, ik ook. Vóór de release vind ik het altijd moeilijk om in te schatten hoe sterk een plaat is. Dan heb je dat ding helemaal ontleed en al ontelbare keren gehoord, en is het onmogelijk om er nog objectief naar te kijken. Gewoonlijk krijg ik pas na een paar jaar een helder zicht op de kwaliteit. Dan zie ik welke platen fantastisch waren en welke oké. Mijn favorieten? ‘There Is Nothing Left to Lose’ (1999), ‘One by One’ (2002) en ‘Wasting Light’ (2011). Ik zie ‘Concrete and Gold’ op een dag ook in dat lijstje terechtkomen.»

HUMO Waarom?

Hawkins «Omdat ze zo anders klinkt dan onze vorige platen. ‘Wasting Light’ hebben we opgenomen in een garage, ‘Sonic Highways’ (2014) in acht verschillende steden en de ep ‘Saint Cecilia’ (2015) in een hotel tijdens onze wereldtournee. Maar voor ‘Concrete and Gold’ zijn we opnieuw de studio ingetrokken en daardoor konden we ons volledig focussen op onze sound. We wilden iets nieuws, iets fris, Foo Fighters zoals je hen nog nooit hebt gehoord. En dat is ons volgens mij gelukt.»

HUMO Nochtans hoor ik nog steeds luide gitaren en Dave Grohls geschreeuw. Wat is er dan veranderd?

Hawkins «Alles is groter geworden. Daves stem, de riffs, de melodieën en arrangementen, het komt allemaal samen, alsof we Phil Spectors ‘wall of sound’ een hedendaagse, luidruchtige twist hebben gegeven. We klinken grootser dan ooit tevoren. Dat hebben we vooral aan producer Greg Kurstin te danken. Die man is een genie, een begenadigd jazzpianist die de meest ongewone akkoorden kent. Hoe hij Dave allerlei afzonderlijke noten liet zingen om ze dan samen te laten komen in harmonieën, was wonderbaarlijk.»