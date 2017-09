Hun voetbalmetaforen onder de knie: Mount Kimbie

'James Blake speelt in een hogere klasse, maar hij trapt graag nog eens een balletje met ons'

HUMO Kai, hoe reageerde je toen je hoorde dat Dom naar het andere eind van de wereld zou verhuizen?

Kai Campos «Ik herinner het me niet eens meer, dus ik ga ervan uit dat we niet samen aan nieuwe nummers zaten te werken. We woonden apart en gingen uit met onze vrienden, en verder zagen we elkaar niet zo vaak. Ik denk dat we onszelf elk apart in onze huiskamer zaten af te vragen wat onze volgende stap moest worden. Dat gezegd zijnde: ik zag het dus niet als een big issue, ook al omdat we vroeger ook vaak apart ideetjes uitwerkten. We moesten er wél iets op vinden, want we zijn op ons best als we in één kamer samen aan nummers werken. Maar het vliegtuig nemen is nu ook weer niet zó moeilijk, hè. Ik ben dus een keertje bij Dom in LA geweest, maar hij kwam vaker bij mij in Londen, waar ik een goeie studio heb.

»(Denkt na) Ik begréép Doms zet ook wel, want ik denk er zelf ook vaak aan om te verhuizen: van thuisbasis veranderen, geeft je energie. Ik ben opgegroeid in het doodkalme Cornwall, maar toen ik tien, elf jaar geleden in het bruisende Londen arriveerde, was dat een breekpunt: ik heb toen besloten om voluit voor de muziek te gaan. En nu zou ik gerust willen verhuizen naar een plek die wat goedkoper is – Portugal bijvoorbeeld. Helaas spreek ik geen half woord Portugees, en ik weet nu al dat ik nooit het geduld zal kunnen opbrengen om de taal deftig te leren. Dus blijf ik maar samen met mijn vrienden dagdromen over een vertrek uit Londen. ’t Is typisch Engels, denk ik: klagen en zagen en zeggen dat je weg wil, maar uiteindelijk toch blijven hangen. Bang om, eens het zover is, uit de loop te zijn en niet meer te weten wat er in dat prachtige Londen van ons allemaal gebeurt (lacht).»