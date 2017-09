Afgelopen zomer werd haar nieuwste liedje ‘Bon Appétit’ elke dag wel een paar keer gedraaid op de Italiaanse radio en ik dacht: ‘Wat een leuk nummer.’ Waar het liedje nou precies over ging, drong eigenlijk niet tot me door. En zo zocht ik, nietsvermoedend en nieuwsgierig, op een dag op YouTube de videoclip op.

Het begint met een scène waarin Perry strak onder plastic is vastgebonden. Enkele koks, mannen allemaal, komen haar met een enorm mes eruit snijden. Dat is al tenenkrommend, om niet te zeggen: eng. Die vele mannen nemen Perry onder handen en kneden haar van hoofd tot voeten. Haar hoofd komt op een schaal te liggen, ze wordt in kokend water gedaan, haar lange vlechten worden afgehakt. Ondertussen zingt Perry dat ze een lekker hapje is voor een jongen.

‘’Cause I’m all that you want, boy / All that you can have, boy’. Verder vertaald in mijn eigen woorden: ‘Ik ben uitgespreid als een buffet, smakelijk eten, jochie, ik kom vers uit de oven, ik ben het soort liefde dat smelt in je mond.’