Uit de platenkast van Mauro: 'Erector' van Whitehouse

Ach lieve mensen, wat gaat het vlug. ’t Is weer voorbij die mooie zomer. Woosh! (Gelach in het publiek) En het was me alweer wat. Jongens toch. Het aantal zomerhits viel zelfs niet meer te tellen op de vingers van elke afgekapte dievenhand ter wereld. (Verwarde stilte).

Zo waren er de verschroeiende hits van duizenden bommen en granaten die ze in Verweggistan zomaar op hun kop cadeau kregen. (Eénmansapplaus van een dronkaard) Nee, de zomer van 2017 was weer een topeditie.

Van epische stormen tot de proapocalyptische subsidielobby met hun geopolitieke poppenkast (Een enkele kuch). Helaas horen we dit nergens gereflecteerd in de sound van de zomerhits. Zeer spijtig is dat. Daarom stel ik voor om tegen volgend jaar alle artiesten bij wet te verplichten om te klinken als ‘Erector’ van Whitehouse. (Dronkaard roept ‘yeah!’) Het genre heet power electronics, dames en heren, en had als ambitie ‘de meest extreme muziek ooit’ voort te brengen.