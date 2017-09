Koppensneller Herman Brusselmans: 'Thuis'-icoon Janine Bischops duikt na 21 jaar op in Familie

'Homans liet een vergadering van de N-VA schieten, betreffende het dragen van hoofddoeken in bordelen en massagesalons'

Ik viel bijkans van mijn stoel toen ik dit bericht las. Ik begon te hyperventileren, de tranen sprongen mij in de ogen, ik bonkte met mijn hoofd herhaaldelijk op mijn salontafel, ik sloeg helegaar bleek uit en ik kakte in mijn broek. Janine Bischops naar VTM? Dat kon toch niet? Misschien had de krant wel gelogen. Ik belde zodoende naar Ramazul Ouaparouchi, de manager van Janine, die tevens de manager is van vele andere grote sterren zoals Camilia Blereau, Leen Dendievel, Bart Van Avermaet, Wim Van de Velde, Robert de la Haye en Erik Goris. ‘Ramazul,’ zei ik, ‘ik lees hier in een befaamd dagblad dat Janine Bischops onderdak heeft gevonden bij ‘Familie’. Dat is toch een frats, mag ik hopen?’ Ramazul was net bezig met bidden in de richting van Mekka, stond toch op van z’n bidmatje, liet een scheet, stak een sigaret op en zei: ‘Het waar zijn, Herman. Janolle nach Familien. Gene fratse. Zij het doen voor geld. Ik nu moskee verlaten om gin-tonic te gaan zuipen chez Abdullah. Tot ziens weder.’ Hij legde neer. Tjonge, het was dus waar. Janine verkast naar ‘Familie’, in plaats van terug te keren naar onze favoriete serie ‘Thuis’. Daarin had ze zeker toch wel een droomrol? Als Jenny was ze een eenvoudige volksvrouw die niemand kwaad deed en altijd wel wat te doen had. Zo, bijvoorbeeld, stond ze meestal wortelen te schrapen in de keuken van een restaurant. Schrapen dat ze deed! Of bloemkolen ontvetten, dat deed ze ook vaak. En preistengels klasseren. Toen kwam plots haar dochter, of haar nicht, of haar buurvrouw, of haar bijzit, genaamd Peggy binnen. Die was helaas blind geworden, nadat Frank in haar ogen had gezeikt met zijn enorme sjarel. ‘Jenny,’ zei Peggy, ‘Waldek houdt niet meer van mij.’ ‘Van mij ook niet,’ zei Jenny, en toen begonnen ze hard te huilen, vielen ze in elkanders armen, lieten ze een scheet en snikten ze nog wat na tot de regisseur ‘Cut!’ riep. Alweer een scène voor ‘Thuis’ die prima was ingeblikt, dankzij de uitstekende prestatie van de topactrices Janine Bischops en Sally-Jane Van Horenbeeck. De regisseur, Antoine ‘Toontje’ Van Sassenbroeck, deed z’n bles uit z’n ogen, zwaaide met z’n handjes en zei: ‘Maar allee, Zanine en Zally Zeen, hoe goed was dat zeg! Oh my god! Ik voel het contentement tot in m’n pisseloe!’ Allen lachten. De sfeer op de set van ‘Thuis’ was uitstekend. En toch knaagde er iets bij Janine Bischops. De rol van eenvoudige volksvrouw begon haar kloten uit te hangen. Ze wilde weleens wat anders spelen, waarom niet de hoer van Babylon, een non met een dildo in haar reet of tante Sonja in een roeiboot? Toen nam ze een roekeloze beslissing. Ze ging weg bij ‘Thuis’! De impact was enorm. De kranten schreven er dagenlang over, een aantal kijkers van ‘Thuis’ pleegde zelfmoord, en het verdriet was groot bij talloze fans van Janine, onder wie premier Michel, de bassist van dEUS, verschillende leden van het meisjeskoor Scala, Eden en Thorgan Hazard, Xander De Rycke, de gebroeders Borlée, Véronique De Kock, Eric Goens, prinses Elisabeth, Lize Spit, Helmut Lotti en Liesbeth Homans. Die laatste liet zelfs een belangrijke vergadering van de N-VA schieten, betreffende het dragen van hoofddoeken in bordelen en massagesalons, en bij opnames van pornofilms. Maar goed, er was geen lievemoederen aan, Janine Bischops was ribbedebie, en ‘Thuis’ verloor één van z’n grootste vedetten. Wat nu gezongen? Wel, iemand anders zou nu de wortelen moeten schrapen, de bloemkolen ontvetten en de preistengels klasseren, zo gaat dat nu eenmaal in de keiharde wereld van de televisiesoaps. Het was nu zo dat Janine Bischops thans werkeloos thuiszat, al speelde ze wel een paar keer de rol van prinses Diana in het toneelstuk ‘Diana, haar leven, haar dood’, en de kritieken waren laaiend, want Janine Bischops is en blijft nu eenmaal de beste actrice van ons land, na Marie Vinck, Barbara Sarafian, en Bevlap Al Aianai. Het goede nieuws is echter dat we haar binnenkort kunnen bewonderen in ‘Familie’, waarin ze de rol op zich neemt van Brigitte, een nietsontziende, feministische, frigide zakenvrouw, die aan het hoofd staat van een fabriek waarin men caoutchouc botten assembleert. Het kan niet anders of dankzij Janine zal ‘Familie’ ‘Thuis’ voorbijsteken in de kijkcijfertabellen. Wie had het ooit kunnen denken?