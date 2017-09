'Had een toelatingsproef ons zulke nonsens kunnen besparen?'

HUMO Is zo’n toelatingsproef wel een fair systeem?

Dr. Koen De Zeulder «Nee. Sommige studenten spenderen duizenden of zelfs tienduizenden euro’s aan extra lessen, en dat wordt niet meegerekend in de resultaten. Dat is niet eerlijk. Door zo’n bedrag neer te tellen bewijst een kandidaat dat hij gemotiveerd is, dat hij of zij tot alles bereid is om het ver te schoppen in de medische wereld. Als je artsen wil die hun job graag en met overtuiging doen, dan moet je die studenten voorrang geven boven degenen die toevallig wat slimmer zijn, maar die net zo goed ingenieur of huisjesmelker kunnen worden.»