'Nooit meer naar de dokter': hoe DNA-profielen, gadgets én kruiden de geneeskunde veranderen

'Waarom laten we de patiënt niet zelf zijn medische gegevens beheren, zoals hij vandaag al via homebanking zijn bankzaken regelt?'

Servaas Bingé is zeer goed geplaatst om de weinig verbloemende analyse te maken. Hij heeft als huisdokter een praktijk in het idyllische Hansbeke, en is daarnaast ook hoofdarts bij wielerploeg Lotto–Soudal. Daar moet hij kleppers als Tiesj Benoot, André Greipel en Tim Wellens zo fit, gezond en snel mogelijk zien te houden met behulp van de allernieuwste wetenschappelijke inzichten op het vlak van voeding, beweging en lichamelijke en geestelijke gezondheid. U kunt hem ook kennen als (ex-)gitarist van de gevreesde coverband The BaseBallBats of als de frontman van SerVaaS, een Nederlandstalig project waarmee de wielerdokter – in samenwerking met enkele bekende renners – een paar nummers over voorjaarsklassiekers heeft geschreven. Check zeker het nummer featuring de Nachtegaal van Rostock, André Greipel. Maar we kwamen voor een gesprek over de huisarts – en bij uitbreiding ook de patiënt – van de toekomst.

HUMO Voor alle duidelijkheid: u wilt niet dat de dokter verdwijnt. U vindt wel dat de huisartsgeneeskunde hoognodig aan een opwaardering toe is.

Servaas Bingé «Dat het beroep in de toekomst een heel andere invulling zal krijgen, staat vast. Bij artsen heb je veel burn-outs en is de arbeidsvreugde soms ver te zoeken.

»Nu zitten we vooral in een systeem waarin we de patiënt proberen te genezen als die een gezondheidsprobleem heeft. We doen wat dat betreft fantastisch werk, onder andere met de meest geavanceerde kankerbehandelingen, maar het systeem dreigt onbetaalbaar te worden.»

HUMO U vindt dat we, om dat te vermijden, vooral moeten inzetten op preventie. We moeten van geneeskunde naar een soort ‘voorkomingskunde’ evolueren.

Bingé «In mijn boek noem ik het healthitude, een samentrekking van ‘health’ en ‘attitude’. Als we met zijn allen zo’n healthitude ontwikkelen, zullen we minder naar de dokter moeten. En die healthitude kun je visueel voorstellen in wat ik een healthigram noem.

»Dat healthigram vertrekt vanuit het genetische profiel van de patiënt. Onze genen bepalen ons volledige lichamelijke en geestelijke functioneren. We weten inmiddels dat we onze genen zelf kunnen beïnvloeden. Mensen die genetisch een hoger risico hebben om de vijf belangrijkste aandoeningen te krijgen – diabetes, obesitas, hart- en vaatziekten, kankers en ademhalingsziekten – kunnen dat risico aanzienlijk verlagen door hun levensstijl aan te passen. Zo kan iemand die genetisch gezien 80 procent kans maakt op diabetes, vermijden dat hij de ziekte ook echt krijgt.

»Het rare is dat daar tijdens onze opleiding als arts totaal geen aandacht aan is besteed. We kregen wel tot in de details uitgelegd hoe diabetes ontstaat en hoeveel mensen het in Amerika en in Europa hebben. En vervolgens kregen we het behandelplan: iemand met te hoge suikerwaarden moet je dit en dat pilletje geven, of een hele resem andere behandelingen. En als laatste kregen we nog snel mee dat advies over de levensstijl ook heel belangrijk is. Wat dat advies dan inhield, daar werd nooit op ingegaan. Terwijl het net 80 procent van de boodschap is. Ik heb in mijn praktijk al de diagnose diabetes kunnen omkeren bij mensen van wie ik voelde dat ze echt gemotiveerd waren om er iets aan te doen. Het vraagt wel veel van hen: slijtage die je in dertig jaar hebt opgebouwd, ga je niet corrigeren door een paar dagen gezond te leven.»