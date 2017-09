'Onze politici proberen de schade te beperken, maar pakken de oorzaak niet aan: het kapitalisme'

Ongezien krachtige orkanen die de Caraïben en de VS teisteren, overstromingen in Bangladesh, extreme hitte in Zuid-Europa, reusachtige ijsbergen die afscheuren van Antarctica, gewapende milities die vluchtelingen beletten om in te schepen richting Europa… Het onheil dat klimaatwetenschappers al decennia voorspellen, lijkt in 2017 uit te komen.

LUDO DE WITTE «De snelheid van de klimaatverandering heeft alle klimatologen overrompeld. Ze moeten alle worstcasescenario’s herzien. En terwijl ernstige wetenschappers al járen de alarmklokken luiden, sussen politici en bedrijfsleiders dat ze de klimaatverandering wel degelijk aanpakken. Maar veel verder dan vage beloftes komen ze niet. We verkeren nog altijd in een ontkenningsfase, zoals een longkankerpatiënt die blijft roken. Blijkbaar denken veel mensen dat het hun tijd wel zal duren.

»Toch beseffen onze leiders verdomd goed wat er op til is. Frankrijk, Nederland en België zijn bezig met het versterken van hun kustlijnen. Ze proberen de schade te beperken, maar ze weigeren de oorzaak van het probleem aan te pakken: het kapitalisme. De onstilbare honger naar economische groei vervuilt onze zeeën, maait onze bossen weg en put de aarde uit. Earth Overshoot Day valt elk jaar vroeger: dit jaar hadden we al op 2 augustus alle natuurlijke rijkdommen opgebruikt die de aarde in een jaar tijd kan reproduceren. De rest van het jaar teren we op de reserves. Economen gaan uit van een mondiale economische groei van 3 procent. Dat betekent dat de economie om de 25 jaar verdubbelt. Je hoeft geen wiskundige te zijn om te snappen dat dat onhoudbaar is.