'Rotondes zijn een soort draaihekken. En wij, consumenten, volgen de machthebbers: waar we moeten shoppen, werken, enzovoort'

Taart, ring, zon, maan, pannenkoek, het is allemaal rond en ook de aarde draait rond. Maar in het verkeer is weinig rond, hoogstens de ringweg, het wiel, het stoplicht, sommige verkeersborden én de rotonde. Die zeldzaamheid vraagt om nader veldonderzoek. En zoals in een voyage autour de ma chambre zal ik minutieus op ontdekking gaan in het binnenste van de rotonde.

Als parcours kies ik de weg van Rotem naar Wondelgem. Wegens de inherentie (‘rot’ + ‘onde’ = ‘rotonde’) en de rechte lijn door vier provincies (Limburg, Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen). Op die 167 kilometer tref ik 36 rotondes. Niet echt een rond getal, maar toch een sympathiek getal.

In Rotem is er geen rotonde, de eerste komt pas in Bree. Een lege rotonde, met enkel gras. Hoogst zeldzaam, die leegte. Haast alle rotondes zijn opgedirkt met monumenten of groendecoratie. Dit is de ware zen-rotonde. Zo zou een rotonde móéten zijn. Een espace vide. Een terrain vague.

Ik wil ’m betreden, maar ik aarzel, zo pal in het spitsuur. Om me toch een air van bevoegdheid te geven trek ik een fluohesje aan. Dan sta ik op het gras. Ik probeer te doen alsof ik hier alle dagen kom, maar dat is lastig. In feite sta je moederziel alleen op een eiland dat al zeker tien jaar onbewoond is. Ik voel me bekeken, achter de voorruiten groeit de verbazing.